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Spor

Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı öncesi 2 eksik

Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir'de, cezalı Youssouf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner yarın görev alamayacak.

AA3 Nisan 2022 Pazar 10:24 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 10:24
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Son dört maçını kazanamayan 47 puanlı Medipol Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanla son sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen ve takımla çalışan kaptan Mahmut Tekdemir bu maçta teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı Youssouf Ndayishimiye ile sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner yarın görev alamayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-1 kazanmıştı.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Junior Caiçara ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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