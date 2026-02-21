İSTANBUL 15°C / 6°C
  Başakşehir'den Alanya deplasmanında kritik galibiyet
Başakşehir, Selke ve Shomurodov'un golleriyle Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 18:09
Başakşehir'den Alanya deplasmanında kritik galibiyet
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi ayrıca 2016'dan bu yana ilk kez Alanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Puanını 36'ya yükselten Başakşehir haftayı üst sıralara yaklaşarak tamamlarken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek; Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

