Başakşehir'den Alanya deplasmanında kritik galibiyet

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi ayrıca 2016'dan bu yana ilk kez Alanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Puanını 36'ya yükselten Başakşehir haftayı üst sıralara yaklaşarak tamamlarken, Alanyaspor 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek; Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.