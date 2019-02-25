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Başakşehir'den Bursaspor maçı açıklaması

İstanbul Başakşehir kulübü Bursaspor maçında deplasman tribününde ısıtıcıların çalışmadığı iddialarına cevap verdi.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır." ifadeleri yer aldı.

(AA)

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