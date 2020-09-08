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Spor

Başakşehir'den Chadli bombası! Bugün geliyor

Medipol Başakşehir, Fransa'nın Monaco takımında forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi transfer ediyor. Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.

AA08 Eylül 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 10:26
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Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

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