İSTANBUL 30°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2025 Perşembe / 13 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5988
  • EURO
    47,3289
  • ALTIN
    4423.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den deplasmanda 3 gollü dönüş! Viking karşısında tur kapısını araladı
Spor

Başakşehir'den deplasmanda 3 gollü dönüş! Viking karşısında tur kapısını araladı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 22:03 - Güncelleme:
Başakşehir'den deplasmanda 3 gollü dönüş! Viking karşısında tur kapısını araladı
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

DENİZ İLE BERABERLİK

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği buldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ DÖNÜŞ

Başakşehir'de 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Temsilcimiz Başakşehir, Operi'nin attığı golle geri dönüşe imza attı ve 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GAZZE'YE DESTEK

İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.