UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Viking ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Viking, karşılaşmanın 2. dakikada Sander Svendsen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

DENİZ İLE BERABERLİK

Başakşehir, Deniz Türüç'ün 60. dakikada attığı golle Viking deplasmanında 1-1'lik beraberliği buldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN GERİ DÖNÜŞ

Başakşehir'de 79. dakikada sahneye Christopher Operi çıktı. Temsilcimiz Başakşehir, Operi'nin attığı golle geri dönüşe imza attı ve 2-1 öne geçti.

Başakşehir, 90+4. dakikada Davie Selke ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz Başakşehir, bu sonuçla rövanş öncesi avantajlı bir skoru cebine koydu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GAZZE'YE DESTEK

İstanbul Başakşehir'de futbolcular, Viking maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

Turuncu-lacivertli oyuncular, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de işlenen suçlara tepkisini üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtleri giyerek gösterdi.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE

Viking-Başakşehir karşılaşmasını az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Tribünde yerlerini alan taraftarlar, Türk bayraklarıyla turuncu-lacivertli takıma destek verdi.