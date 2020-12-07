İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Aralık 2020 Pazartesi / 21 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8447
  • EURO
    9,4907
  • ALTIN
    462.032
  • BIST100
    1331.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den Devler Ligi'ne veda maçı
Spor

Başakşehir'den Devler Ligi'ne veda maçı

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 11:29
ABONE OL

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.