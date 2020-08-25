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Spor

Başakşehir'den Gael Clichy'ye veda

Medipol Başakşehir'de 3 sezondur forma giyen Gael Clichy, turuncu lacivertli takımla yollarını ayırdı.

25 Ağustos 2020 Salı 11:17 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:17
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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, 35 yaşındaki Fransız sol beki Gael Clichy ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden "Teşekkürler Gael Clichy" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Gael Clichy’nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy’e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

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