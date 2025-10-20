İSTANBUL 20°C / 10°C
Spor

Başakşehir'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! ''TFF'nin gerekli kararları alınmasını bekliyoruz''

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi. Turuncu lacivertli ekip konuya ilişkin yaptığı açıklamada 'Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivediklikle gerekli kararlar alınmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Başakşehir'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! ''TFF'nin gerekli kararları alınmasını bekliyoruz''
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR'ı Sarper Barış Saka'ya sert tepki gösterdi. Turuncu-lacivertli kulüp, Merkez Hakem Kurulu (MHK) için de istifa çağrısını yineledi.

Turuncu-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, Türk futbolu adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece 'hata' kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekin bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.

İki hafta öne Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada MHK'nin iş bilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesis eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.

Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivediklikle gerekli kararlar alınmasını bekliyoruz" denildi.

