Spor

Başakşehir'den Gençlerbirliği maçı sonrası hakem tepkisi!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Başakşehir, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Başakşehir, son dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası tepki gösterdi.

Haber Merkezi7 Kasım 2025 Cuma 23:17 - Güncelleme:
Başakşehir'den Gençlerbirliği maçı sonrası hakem tepkisi!
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Başakşehir, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Başakşehir, son dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası tepki gösterdi.

Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyonda penaltı bekleyen İstanbul ekibi, "7 ay sonra Süper Lig'de maç yönetince, penaltıya Direnç gösteren ben..." paylaşımı yaptı ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun kararına dikkat çekti.

İşte RAMS Başakşehir'in maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu'nun ismine ithafen yaptığı göndermeli paylaşım:

