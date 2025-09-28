İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Başakşehir'den hakem paylaşımı: Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Maçın 16. dakikasında ev sahibi ekibin attığı gol tartışmalara neden oldu. Bunun ardından ise Başakşehir'den bir paylaşım geldi.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Başakşehir'den hakem paylaşımı: Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Gol sonrası büyük tepki gösteren Başakşehir, resmi X hesabından pozisyonun videosunu yayınlayarak dikkat çeken bir ifadeyle paylaşım yaptı:

"Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı."

