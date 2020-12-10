AA 10 Aralık 2020 Perşembe 19:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 19:17

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Paris Saint Germain ile karşılaşan İstanbul Başakşehir takımı İstanbul'a döndü.

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şöyle:

"UEFA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ"

"8 Aralık, ırkçılığa karşı dünya tarihine geçen bir direniştir. İstanbul'a dönme kararı almıştık, görüşmeler sonucunda hakemlerin değişmesi halinde kalacağımızı belirttik. UEFA'ya teşekkür ederiz, yarın UEFA Başkanı Ceferin'e mektup yollayacağız."

"BU HAKEMLERE İBRETLİK BİR CEZA ÇIKMALI"

"Bu hakemlerin geçmişi hakkında bilgi talep ettik. Başakşehir olarak dünyaya duruşumuzu gösterdik, sıra UEFA'da! Bu hakemlere ömür boyu men verilmeli. Pierre Webo'nun üzülecek bir şeyi yok, bizler üzülmeliyiz, dünya üzülmeli. Burada ibretlik ceza çıkmalı."

WEBO: ÖZEL BİR DURUŞ SERGİLENDİ

PSG maçının 4. hakemi tarafından ırkçı sözlere maruz kalan İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo ise olaydan sonra ilk kez konuştu ve "8 Aralık gecesi ırkçılığa karşı farklı bir boyut sergilendi" dedi.

Webo'nun açıklamaları şöyle:

"Bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. UEFA Pro sahibi bir hakemin bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başkanımız Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi."