İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9314
  • EURO
    37,2514
  • ALTIN
    3281.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Başakşehir'den kupada 4 gollü zafer

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çorum FK'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 17:36 - Güncelleme:
Başakşehir'den kupada 4 gollü zafer
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Başakşehir, sahasında 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 4 ve 25. dakikalarda Joao Figueiredo'nun golleriyle 2-0'ı buldu. Çorum FK, 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Başakşehir, 49. dakikada Hamza Güreler'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İstanbul ekibinde 90+2'de sahneye çıkan Figueiredo maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Figueiredo, son golüyle birlikte karşılaşmayı hat-trickle tamamladı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, kupada iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Çorum FK, iki hafta sonunda puan alamadı.

Başakşehir, kupanın bir sonraki maçında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, sahasında Boluspor ile oynayacak.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, hafta sonunda Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çorum FK, 1. Lig'de hafta sonunda Sakaryaspor deplasmanına gidecek.

*Çorum FK, Başakşehir karşısına U19 takımıyla çıktı. Çorum, kupada ilk hafta oynadığı Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kupa maçlarına U19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.