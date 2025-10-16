İSTANBUL 19°C / 14°C
Spor

Başakşehir'den Mbappe paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye mesaj gönderdi.

Haber Merkezi16 Ekim 2025 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Başakşehir'den Mbappe paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Turuncu lacivertliler, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'ye mesaj gönderdi.

Kylian Mbappe'nin sosyal medya hesabında Başakşehir Futbol Kulübü'nün paylaşımını beğenmesi Türkiye'de gündem olmuştu.

Başakşehir'in sosyal medya ekibi ise yapay zeka destekli bir paylaşım yaptı. Paylaşılan videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." dediği bir sahne yer aldı.

