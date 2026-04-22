  • Başakşehir'den Shomurodov hamlesi! Opsiyon devreye girdi
İstanbul Başakşehir FK, AS Roma'dan kiraladığı Eldor Shomurodov'un 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak transferi kalıcı hale getirdi.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Başakşehir, yaz transfer döneminde Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Eldor Shomurodov'u kalıcı olarak kadrosuna kattı.

İtalyan basınından Il Tempo'da yer alan habere göre, Başakşehir ve Roma arasında yapılan anlaşmaya göre, Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesi durumunda 30 yaşındaki futbolcu için zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Başakşehir'in ligde kalmayı garantilemesinin ardından Özbek futbolcunun 2.8 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Roma'nın Eldor Shomurodov'un sonraki satışından yüzde 10 pay hakkı da bulunuyor.

Başakşehir, sezon başında Shomurodov için Roma'ya 3 milyon euro kiralama ücreti ödemişti.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Eldor Shomurodov, Başakşehir forması altında çıktığı 40 maçta 19 gol ve 5 asist yaparak büyük dikkat çekti.

