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Spor

Başakşehir'den sol beke Operi hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in sol bek pozisyonu için Ligue 1 ekiplerinden Le Havre forması giyen Christopher Operi ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

20 Aralık 2024 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Başakşehir'den sol beke Operi hamlesi
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Konferans Ligi'ne veda eden Başakşehir, ligde istediği konuma yerleşmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. İstanbul ekibi, kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başladı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Başakşehir, Le Havre forması giyen Christopher Operi'nin transferi için görüşmelere başladı.

Fransız ekibinin mali sıkıntılar çektiği ve kış transfer döneminde oyuncunun satışına onay verileceği belirtildi.

Başakşehir henüz bir anlaşma sağlamasa da transferi kısa süre içinde bitirmeyi hedefliyor.

27 yaşındaki sol bekin Le Havre ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Fransız ekibinde bu sezon 26 maça çıkan Operi, 4 asistlik katkı sağladı.

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