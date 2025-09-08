İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,266
  • EURO
    48,5335
  • ALTIN
    4828.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'den teknik direktör açıklaması
Spor

Başakşehir'den teknik direktör açıklaması

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik direktör için açıklama yaptı.

Haber Merkezi8 Eylül 2025 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Başakşehir'den teknik direktör açıklaması
ABONE OL

RAMS Başakşehir, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik direktör için açıklama yaptı.

Başakşehir, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında kulübün futbol planlama ve strateji direktörü Marco Pezzaiuoli'nin olacağını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar Marco Pezzaiuoli'nin takımın başında görev alacağı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.