Başakşehir'den TFF'ye erteleme talebi!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Viking maçında kazanılan tur bileti sonrası yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na Süper Lig maçı için erteleme talebinde bulunacaklarını açıkladı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:42
Başakşehir'den TFF'ye erteleme talebi!
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi'ndeki play-off turu maçları için Süper Lig'de erteleme talep edeceklerini dile getirdi.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Turuncu lacivertli takım, play-off turu maçlarını 21-28 Ağustos tarihlerinde Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

