Başakşehir'den TFF'ye erteleme talebi!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından TRT'ye yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi'ndeki play-off turu maçları için Süper Lig'de erteleme talep edeceklerini dile getirdi.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Turuncu lacivertli takım, play-off turu maçlarını 21-28 Ağustos tarihlerinde Universitatea Craiova (Romanya) - Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle oynayacak.