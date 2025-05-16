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Spor

Başakşehir'den TFF'ye tepki

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası verdi. Başakşehir, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'a verilen ceza nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Başakşehir'den TFF'ye tepki
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası verdi.

Başakşehir, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'a verilen ceza nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"9 Mayıs 2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasının ardından Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000-TL para cezası vermesini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Başkanımız Gümüşdağ'ın açıklamaları, Türk futbol kamuoyunun da uzun süredir gündeminde olan ve ortak kaygılara teşkil eden hakem yönetimleri ile Merkez Hakem Kurulu uygulamalarına ilişkin genel nitelikli bir durum tespitinden ibarettir.

Sayın Başkanımız bu açıklamaları gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasamız ile teminat altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu anlamda, verilen cezaya anlam veremediğimizi belirtir, bu karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kulübümüz, Türk futbolunun daha şeffaf, adil ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması yönündeki samimi çağrısını sürdürmeye; bunu yaparken de futbolun itibarını zedelemeyecek, marka değerini artıracak, sporda barış ve saygı ortamını koruyacak şekilde sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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