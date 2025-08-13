İSTANBUL 29°C / 23°C
Spor

Başakşehir'e beraberlik yetti! Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Viking'i konuk etti. Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan temsilcimiz iç sahada rakibiyle 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi.

Haber Merkezi13 Ağustos 2025 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Başakşehir'e beraberlik yetti! Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, sahasında Viking'i konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmada Onur Bulut'un 34. dakikada kendi kalesine attığı golle geri düşen Başakşehir, 40. dakikada Davie Selke ile devreye eşitlikle girdi.

İkinci yarıda gol sesi çıkmazken Başakşehir toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak ismini play-off etabına yazdırdı.

PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ

Başakşehir, play off etabında Spartak Trnava-Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR'DEN DALYA

40. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davie Selke, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.

SELKE, KARŞILAŞMAYA EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Mücadelenin 40. dakikasında Başakşehir, Viking'in savunmadan çıkarken orta alanda kaptırdığı top sonrası hızlı çıktı. Shomurodov'la verkaç yapan Selke, ceza sahasına girerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

