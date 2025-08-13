UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında ilk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, sahasında Viking'i konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Karşılaşmada Onur Bulut'un 34. dakikada kendi kalesine attığı golle geri düşen Başakşehir, 40. dakikada Davie Selke ile devreye eşitlikle girdi.
İkinci yarıda gol sesi çıkmazken Başakşehir toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak ismini play-off etabına yazdırdı.
PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİBİ
Başakşehir, play off etabında Spartak Trnava-Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN DALYA
40. dakikada beraberlik golünü kaydeden Davie Selke, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 100. golünü attı.
SELKE, KARŞILAŞMAYA EŞİTLİĞİ GETİRDİ
Mücadelenin 40. dakikasında Başakşehir, Viking'in savunmadan çıkarken orta alanda kaptırdığı top sonrası hızlı çıktı. Shomurodov'la verkaç yapan Selke, ceza sahasına girerek karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.