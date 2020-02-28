İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2232
  • EURO
    6,8414
  • ALTIN
    324.711
  • BIST100
    106544
Spor

Başakşehir'e Danimarka devi geldi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Başakşehir'in rakibi Danimarka devi Kopenhag oldu.

28 Şubat 2020 Cuma15:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:20

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u 4-1 ile geçen Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Copenhagen oldu. Copenhagen bir önceki turda İskoç temcilcisi Celtic'i elemişti.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - COPENHAGEN

Olympiakos - Wolves

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Frankfurt/Salzburg vs Basel

LASK - Man United

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.