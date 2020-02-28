Başakşehir'e Danimarka devi geldi!

28 Şubat 2020 Cuma15:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:20

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u 4-1 ile geçen Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Copenhagen oldu. Copenhagen bir önceki turda İskoç temcilcisi Celtic'i elemişti.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - COPENHAGEN

Olympiakos - Wolves

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Frankfurt/Salzburg vs Basel

LASK - Man United