Başakşehir'e sol bek Inter'den geliyor

30 Ağustos 2020 Pazar 21:00 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 21:00

Gael Clichy ile yollarını ayıran Başakşehir, yerine İtalya'dan transfer yapmak için girişimlere başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre son şampiyon, geçen sezon kiralık olarak Fiorentina forması giyen Dalbert'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Inter'e teklif yaptı.

Inter ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun senelik 1.5 milyon euroluk bir ücret istediği belirtildi.

Inter'in 2017'de Nice'ten 21 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Dalbert, geçen sezon Fiorentina'da 34 maça çıktı ve 9 asist yaptı.