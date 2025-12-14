Süper Lig'in 17. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçının günü değişti.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbul ekibinin daha sonra oynayacağı Gaziantep FK maçının günü 21 Aralık Pazar gününden 22 Aralık Pazartesi gününe alındı.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası fikstürünün sürpriz şekilde öne çekilmesine tepki göstermişti. Buruk, perşembe-pazar oynanacak maçların hem Galatasaray'ı hem de Başakşehir'i zorladığını belirterek fikstür değişikliği talep ettiklerini söylemişti.