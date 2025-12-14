İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk tepki göstermişti! Başakşehir–Gaziantep FK maçının günü değişti
Spor

Okan Buruk tepki göstermişti! Başakşehir–Gaziantep FK maçının günü değişti

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Başakşehir–Gaziantep FK karşılaşmasının günü değiştirildi. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Başakşehir'in lig maçı, 21 Aralık Pazar gününden 22 Aralık Pazartesi gününe alındı.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Okan Buruk tepki göstermişti! Başakşehir–Gaziantep FK maçının günü değişti
ABONE OL

Süper Lig'in 17. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçının günü değişti.

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak. İstanbul ekibinin daha sonra oynayacağı Gaziantep FK maçının günü 21 Aralık Pazar gününden 22 Aralık Pazartesi gününe alındı.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası fikstürünün sürpriz şekilde öne çekilmesine tepki göstermişti. Buruk, perşembe-pazar oynanacak maçların hem Galatasaray'ı hem de Başakşehir'i zorladığını belirterek fikstür değişikliği talep ettiklerini söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.