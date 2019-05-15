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Başakşehir'i bırak Akhisar'a bak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçı öncesi öğrencilerine ligi unutturmaya çalışıyor: 'Başakşehir maçını bugünlük unutun ve kupayı Akhisar'a bu kez kaptırmayın'

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Galatasaray, müzesine 18. kez Türkiye Kupası'nı kupayı götürmenin hayalini kuruyor... 

Süper Lig'de ise pazar günü Başakşehir'le şampiyonluk maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, çok kritik bir haftaya girdi. Başakşehir maçına odaklanan takımının kupada hüsrana uğramaması için elinden gelen her şeyi yapan teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine ligi unutturmaya çalışıyor.

Akhisar'ın sezon başında Süper Kupa'yı kaptırdıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, bunun rövanş niteliğindeki bir maç olduğunun altını çizdi.

'ÖNCE KUPA SONRA LİG'

Maç maç düşünmek zorunda olduklarını oyuncularına aktaran İmparator'un, "5 günde 2 kupa kazanma şansı elimizde… 2 maçımızı da kazanıp zorluklarla geçirdiğimiz sezonu zaferle tamamlayalım. Ancak önce kupa maçımız var. Başakşehir maçını bugünlük unutun ve kupayı Akhisar'a bu kez kaptırmayın. Kupayı kazanarak ligde Başakşehir'in karşısına da moralli çıkalım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

(HT)

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