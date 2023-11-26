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Spor

Başakşehir'in 13. hafta rakibi Pendikspor

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Pendikspor'u sahasında ağırlayacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA26 Kasım 2023 Pazar 11:46 - Güncelleme:
Başakşehir'in 13. hafta rakibi Pendikspor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligdeki son 8 maçında tek galibiyet alabilen turuncu-lacivertli ekip, 9 puanla haftaya 18. sırada girdi.

Üst üste iki maçını kazanan Pendikspor ise 13 puanla 16. sırada bulunuyor.

- Deniz Türüç ve Ba ceza sınırında

Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören RAMS Başakşehirli Deniz Türüç ve Ousseynou Ba, ceza sınırında bulunuyor.

Deniz ve Ba, Pendikspor karşılaşmasında kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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