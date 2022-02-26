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Spor

Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyet aldı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:51
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Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK'yı ve dış sahada Rizespor'u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı'nda İH Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.

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