Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi

26 Şubat 2022 Cumartesi 18:51 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 18:51

Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, ligde 4 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler, ligde 4 maç aranın ardından yenilgi yüzü gördü. İstanbul temsilcisi, son olarak 22. haftada yine sahasında Göztepe'ye 2-1 kaybetmiş, ardından sırasıyla Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0, konuk ettiği Gaziantep FK'yı ve dış sahada Rizespor'u 2-0, 21. hafta erteleme müsabakasında da Fatih Terim Stadı'nda İH Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti.