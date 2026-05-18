İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5823
  • EURO
    53,0314
  • ALTIN
    6663.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'in Avrupa umudu Trabzonspor'a bağlı!
Spor

Başakşehir'in Avrupa umudu Trabzonspor'a bağlı!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'i 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un Konyaspor'u mağlup etmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.

İHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Başakşehir'in Avrupa umudu Trabzonspor'a bağlı!
ABONE OL

Başakşehir, 2025-2026 sezonunu Süper Lig'de oynadığı 34 maç sonunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kupayı kazanması halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek.

Başakşehir, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 57 puanla 5. sırada tamamladı. İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'un, Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarında eleme oynama hakkı elde edecek. Ligi 3. sırada tamamlayan Trabzonspor kupayı kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir de Konferans Ligi'nde eleme oynayacak.

Konyaspor'un zafere ulaşması halinde ise siyah-beyazlılar, Konferans Ligi'nden yoluna devam edecekken, turuncu-lacivertliler de Avrupa'ya katılım sağlayamayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.