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Başakşehir’in büyüsü bozuldu

Geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Turuncu-Lacivertli ekip, Okan Buruk ile başladığı yeni dönemde iki Avrupa ve bir Süper Lig maçını kaybederken, rakip kaleye gol bile atamadı.

  • Star Spor
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MEDİPOL Başakşehir, yeni döneme Buruk başladı. Sezona Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getirerek başlayan Turuncu-Lacivertli ekip geride kalan 3 resmi maçta hayalleri yıktı. Yeni hocası ve yeni transferleriyle bu sezona da iddialı giren Başakşehir, önce Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Olympiakos’a 1-0 ve 2-0 yenilirken, ligin ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a da 3-0 ile boyun eğdi. 3 maçta gol bile atamayan Başakşehir geçmişi mumla arıyor. Öte yandan son 3 sezonda ilk hafta maçlarını gol yemeden kazanan Medipol Başakşehir bu mağlubiyetle, ileriki dönem için kötü sinyaller verdi.

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