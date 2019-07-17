Başakşehir’in Kerim hamlesi

Çaiçara’ya alternatif olarak düşünülen 22 yaşındaki savunma oyuncusu için Turuncu-Lacivertliler’in 1 milyon euro teklif ettiği, Altınordu’nun ise fiyatın arttırılmasını istediği öğrenildi. Bu arada Başakşehir’in Fenerbahçe’den ayrılan Mehmet Topal ‘la da bir görüşme yaptığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu ise önceliğinin Avrupa olduğunu söyledi.