Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 54 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki takım, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı Başakşehir, 1-0 kazanmıştı.