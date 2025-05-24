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Spor

Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir, yarın sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Adana Demirspor
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, 54 puanla 5. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki takım, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Bu sezon 12 puan cezası alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 28 yenilgi sonucunda -2 puanla 19. ve son sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı Başakşehir, 1-0 kazanmıştı.

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