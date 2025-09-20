İSTANBUL °C / °C
Spor

Başakşehir'in konuğu Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları süren Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 10:02
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.

Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

