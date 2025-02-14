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Spor

Başakşehir'in konuğu Bodrum FK

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, yarın sahasında Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

AA14 Şubat 2025 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Bodrum FK
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Bu sezon ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan turuncu-lacivertliler, 33 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde son 7 maçını kazanamayan Bodrum FK ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgiyle haftaya 17 puanla 17. sırada giriyor.

EKSİKLER

Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.

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