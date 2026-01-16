İSTANBUL 10°C / 3°C
Spor

Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

AA16 Ocak 2026 Cuma 11:54 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle tamamlayan turuncu-lacivertliler, topladığı 23 puanla 7. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük ise ligin ilk yarısında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 9 puan elde etti. Kırmızı-siyahlı ekip, ilk yarıyı son sırada tamamladı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı RAMS Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

