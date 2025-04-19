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Spor

Başakşehir'in konuğu Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Gaziantep FK
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 45 puanla 6. sırada girdi.

Son 3 haftada rakiplerine üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, galibiyet serisini 4 maça çıkararak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın biri hükmen galibiyet olmak üzere 6'sını turuncu-lacivertli takım, 4'ünü Gaziantep temsilcisi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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