  Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği
Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

AA10 Nisan 2026 Cuma 10:37 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 44 puanla 6. sırada yer aldı.

Çıktığı son 3 müsabakada galip gelemeyen turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği'ne üstünlük kurarak 46 puanı bulunan Göztepe ile girdiği beşincilik yarışında yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in son 8 haftasında kazanamayan ve 6 maçtan bu yana gol sevinci yaşayamayan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 15. basamakta girdi.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 26. RANDEVU

RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana iki takım arasında oynanan 25 mücadelenin 10'unu başkent temsilcisi, 9'unu turuncu-lacivertliler kazandı. 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ilk yarıda Ankara'da oynanan maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

