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Spor

Başakşehir'in konuğu Göztepe

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

AA29 Kasım 2024 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Göztepe
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında yarın sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 16 puanı bulunuyor. Ligde son 6 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Son 4 maçında 3 galibiyet alan Göztepe ise haftaya 21 puanla 5. sırada giriyor.

BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Başakşehir'de karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu ise bulunmuyor.

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