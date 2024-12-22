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Spor

Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir yarın sahasında bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa'yı konuk edecek.

AA22 Aralık 2024 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen ve 5 puan toplayan Kasımpaşa ise haftaya 19 puanla giriyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER FAZLA

Başakşehir'de kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede sahada olamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

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