Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 12 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, 13 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, milli aradan önce ligde oynanan mücadelede Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip, kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Trabzonspor ise çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve topladığı 25 puanla 3. basamakta bulunuyor.