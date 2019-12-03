Başakşehir’in önlenemez çıkışı

Sezona istediği gibi başlayamayan Turuncu-Lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Olympiakos’a 2 maçta da mağlup oldu. Başakşehir, Süper Lig’e de Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgileriyle başladı. Gençlerbirliği galibiyetiyle yükselişe geçen Okan Buruklu Medipol Başakşehir, ligde 11 haftadır kaybetmezken ikinci sıraya kadar yükseldi. Başakşehir, Avrupa Ligi’nde iddiasını son haftaya taşırken, bu sezon Avrupa’da en çok puan toplayan temsilcimiz oldu. Avrupa Ligi’nde Wolfsberger’i 2 maçta da yenen Başakşehir, Mönchengladbach ile de berabere kaldı