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Spor

Başakşehir'in rakibi Kopenhag Danimarka Ligi'ni 2. sırada bitirdi

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi'nde ikinci oldu.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 22:46 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 22:46
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Süper Lig'in son maçında Nordsjaelland'ı 2-1 yenerek, ligi ikinci sırada tamamladı.

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun son haftasında Nordsjaelland'ı konuk etti.

Kopenhag, Jonas Older Wind'in 12. dakikada ve Dame N'Doye'nin 86. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Konuk ekibin tek golü 35. dakikada Mikkel Jensen'in penaltı golüyle geldi.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde puanını 68'e çıkaran Kopenhag, sezonu 2. sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

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