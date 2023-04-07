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Spor

Başakşehir'in Sivasspor mesaisi sürüyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde konuk olacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Başakşehir'in Sivasspor mesaisi sürüyor
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp Tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Süper Lig'de son maçını kazanan Medipol Başakşehir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Hafta için Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Turuncu-lacivertlilerde moraller yüksek durumda.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idman ile Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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