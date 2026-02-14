İSTANBUL 16°C / 12°C
  Başakşehir'in Süper Lig'de konuğu Beşiktaş
Spor

Başakşehir'in Süper Lig'de konuğu Beşiktaş

Nuri Şahin yönetiminde çıkışa geçen Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

14 Şubat 2026 Cumartesi 09:56
Başakşehir'in Süper Lig'de konuğu Beşiktaş
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'deki son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu müsabakalarda 6 kez kazanan Başakşehir, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sezondaki 21 müsabakada 9 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, 22. haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Eldor Shomurodov, zorlu maçta takımının en büyük kozu durumunda.

Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek Avrupa kupaları yolunda çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

