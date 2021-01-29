29 Ocak 2021 Cuma 23:32 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 23:34

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Başakşehir'in yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını açıkladı.

Dilmen, "Türkiye'de 21 takımın 19'unun hocası değişir, bir Okan Buruk bir de Fatih Terim değişmez derdim. Fatih Terim, Fatih Terim olduğu için. Okan Buruk da kulübün istikrarlı yapısından ötürü." dedi.

Ünlü yorumcu "Büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak Başakşehir'in yeni hocası. İlk sırada onun ismi var." açıklamasını yaptı.

Rıdvan Dilmen Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray maçını da yorumladı. İşte Dilmen'in yorumlarının satır başları:

"7 GÜNDE ÇOK ÖNEMLİ 2 GALİBİYET"



Derbilerden önce 3'er puanları alıyorsun. Çok ciddi pozisyon alarak bunu yapıyorsun. Konsantrasyon son derece yüksek. Malatya'da da, Gaziantep'te de oynanan maçlar serttir taktik anlamında. Gaziantep teknik direktör değiştirince hafif çözüldü aslında ama 7 günde çok önemli 2 galibiyet.



"ONYEKURU İŞİNİ ANLAMADIM"



Onyekuru işi ne iş, anlamadım. 3 kere gidiyor, geliyor, niye almıyorlar? Müthiş de oynuyor. Monaco'da bir tuhaflık var ya da Everton'da var. Bu tip forvet oyuncularının gol vuruşları 20-21 yaşında iyi olmaz, gol atmaya başladıkça iyileşir. Onyekuru'yu getir Beşiktaş'a, getir Fenerbahçe'ye, zorlanabilir. Onyekuru topla gider ama dar alanda değil, geniş alanda. Önde top tutamıyorsanız, Onyekuru gibi oyunculara ihtiyacınız var.

"DONK'A HAYRANIM"

Ryan Donk, çok değerli bir oyuncu, hayranıyım. Müthiş bir profesyonel. Fedakarlık yapıyor, haftaya oynamasa, hocam niye oynatmıyorsun demez. Göbeğe geç deseler geçecek, geriye geç deseler geçecek. Rakiple asla kavga etmez, uğraşmaz.

