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Spor

Başakşehir'in yeni isim sponsoru açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, RAMS Global ile 3 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandığını açıkladı.

IHA18 Temmuz 2023 Salı 16:50 - Güncelleme:
Başakşehir'in yeni isim sponsoru açıklandı
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Başakşehir, Rams Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Başakşehir isim sponsoru Rams Global oldu. Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonu itibarıyla üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kulübümüz, uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehirimize ve RAMS Global'e hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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