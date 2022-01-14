İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4809
  • EURO
    15,4576
  • ALTIN
    787.814
  • BIST100
    2072.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı
Spor

Başakşehir'in yeni transferi Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de maçın hazırlıkları sürdü. Yeni transfer Serdar Gürler de turuncu-lacivertli ekipte ilk antrenmanına çıktı.

AA14 Ocak 2022 Cuma 20:10 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 20:10
ABONE OL

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Serdar Gürler ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak turuncu-lacivertli ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenmanı, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salon çalışmasıyla başlayan idman, rondo çalışmasıyla sürdü. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.