Başakşehir'in yeni yıldızı Onur Ergün

RAMS Başakşehir, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Ergün ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi. Turuncu-lacivertli ekip, son olarak İstanbulspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. İstanbul ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Onur Ergün'ü 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Onur Ergün'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ilk yarısını Hatayspor'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak İstanbulspor'da geçiren tecrübeli futbolcu, forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol kaydetti.