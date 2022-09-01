Başakşehirli Carlos Ponk, Chavez'e transfer oldu

Medipol Başakşehir, savunma oyuncusu Carlos Ponck'un Portekiz ekiplerinden Chavez'e transfer olduğunu duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda önemli katkıları bulunan Carlos Ponck, Portekiz'in Chavez Kulübüne transfer olmuştur. Carlos Ponck'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

CARLOS PONCK KİMDİR?

Carlos dos Santos Rodrigues ya da kısaca Carlos Ponck 13 Ocak 1995 doğumlu, Yeşil Burunlu milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Farense kulübünde başladı.