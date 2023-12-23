Başakşehirli oyunculardan Trabzonspor maçı sonrası açıklama!

Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Dimitrios Pelkas, Serdar Gürler ve Leo Duarte maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şehit haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Pelkas, "Burası zor bir stadyum, buna rağmen iyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum. Terörist bir saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için çok üzgünüm." dedi.

Leo Duarte ise "Burası oynaması zor stadyum, çok iyi bir taraftarı var Trabzonspor'un. Şu an yükselişteyiz, 3-4 günlük bir aramız var. Bu aranın ardından çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Serdar Gürler, "Şehit haberlerini öğrendikten sonra kazandık, kaybettik çok bir önemi kalmadı. Allah'tan rahmet diliyorum, biz de arkalarındayız." dedi.

Gürler ayrıca, "Maçta çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanabilirdik ama olmadı. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz." sözlerini sarf etti.