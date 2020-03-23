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Spor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo: Olimpiyatlar ertelenebilir

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmek zorunda kalabileceğini söyledi

23 Mart 2020 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:53
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Kyodo ajansının haberine göre, daha önce bu büyük spor etkinliğinin planlandığı gibi düzenlenmesini hedeflediğini açıklayan Abe, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada, yapılması zor olursa sporcuların sağlığına öncelik vererek Olimpiyat Oyunları'nı ertelemek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) konuyla ilgili nihai kararı vereceğini ancak iptalin bir seçenek olmadığı görüşünü sürdürdüklerini vurguladı.

Bu arada, Kanada Olimpiyat Komitesi, bir yıllığına ertelenmemesi halinde Tokyo Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndermeyeceğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, IOC'nin alternatif arayışlarına yardım etmek istedikleri ancak sporcular, aileleri ve daha geniş bir topluluk için Olimpiyat Oyunları'na hazırlanmayı sürdürmenin güvenli olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hatta tüm Kanadalılara izlemeleri gerektiğini söylediğimiz kamu sağlığı tavsiyesine ters düşüyor." ifadesi kullanıldı.

IOC'den dün yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans düzenlendiği, toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı bildirilmişti

Açıklamada, öte yandan, olimpiyatların iptal edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanmış, salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın 4 hafta içinde alınacağı aktarılmıştı.

ERTELENMEZSE KANADA KATILMAYACAK

Kanada Olimpiyat Komitesi (COC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak.

COC'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar sadece sporcularla ilgili değil, halk sağlığıyla da ilgilidir. Koronavirüs ve bununla ilişkili riskler, sporcular, aileleri ve Kanada halkı için güvenli değildir. Sporcularımızın olimpiyat oyunlarına yönelik çalışmalarını devam ettirmesi de tüm Kanadalıları takip etmeye teşvik ettiğimiz halk sağlığı tavsiyesine ters düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın, Kanada Paralimpik Komitesi ile alındığı bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararını 4 hafta içinde alacağını duyurmuştu.

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