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Basel - Trabzonspor İLK 11'LER

Avrupa'da iddiası kalmayan Trabzonspor, C Grubu son maçında deplasmanda Basel ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

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İLK 11’LER:

BASEL: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan, Abdulkadir Parmak, Onazi, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Ekub

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