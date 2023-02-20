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Spor

Basel ve Trabzonspor'un antrenman programları belli oldu

Basel ve Trabzonspor arasında 23 Şubat perşembe günü oynanacak olan play-off turu ikinci maçında iki takımın antrenman programları belli oldu.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
Basel ve Trabzonspor'un antrenman programları belli oldu
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Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'de Basel ile yapacağı play-off turu rövanş maçı öncesinde iki takımın basın ve antrenman programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor, 22 Şubat Çarşamba günü St. Jakob-Park'ta saat 19.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Vitor Hugo, saat 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Basel takımı ise aynı gün saat 10.30'da Nachwuchs Kampüsü'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak.

Antrenman sonrasında saat 13.30'da Basel teknik direktörü ve bir futbolcusu, basın mensuplarının sorularına cevap verecek.

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